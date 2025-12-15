NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich WD-40-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel WD-40 am 12.12.2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,63 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich WD-40 50,26 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 6,48 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das WD-40-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 204,03 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der WD-40-Aktie 1,71 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von WD-40 via NASDAQ 27,26 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 30,10 Prozent statt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie WD-40

Basisdaten der WD-40-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens WD-40 steht aktuell bei 2,766 Mrd. USD. Das WD-40-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 32,30. 2025 setzte WD-40 619,990 Mio. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD.

Redaktion finanzen.at