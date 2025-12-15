WD-40 Aktie

WD-40 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Auszahlung an Anleger 15.12.2025 16:36:18

NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich WD-40-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich WD-40-Aktionäre freuen

WD-40-Anleger aufpasst: So hoch fällt die WD-40-Ausschüttung aus.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel WD-40 am 12.12.2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,63 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich WD-40 50,26 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 6,48 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das WD-40-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 204,03 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der WD-40-Aktie 1,71 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von WD-40 via NASDAQ 27,26 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 30,10 Prozent statt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie WD-40

Basisdaten der WD-40-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens WD-40 steht aktuell bei 2,766 Mrd. USD. Das WD-40-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 32,30. 2025 setzte WD-40 619,990 Mio. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu WD-40 Co.mehr Nachrichten