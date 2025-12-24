NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Westamerica Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Westamerica Bancorp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Westamerica Bancorp-Aktie an diesem Tag 52,54 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 190,331 Westamerica Bancorp-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 356,68 USD, da sich der Wert einer Westamerica Bancorp-Aktie am 23.12.2025 auf 49,16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,43 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at