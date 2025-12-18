NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Woodward-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 167,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,596 Woodward-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 287,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171,70 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 71,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Woodward bezifferte sich zuletzt auf 17,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at