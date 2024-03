NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag 5,46 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,315 1-800-FLOWERSCOM-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2024 auf 10,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +97,80 Prozent.

Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 693,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at