NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.04.2023 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,59 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investierten, hätten nun 86,281 Anteile im Besitz. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Aktien wären am 02.04.2024 868,85 USD wert, da der Schlussstand 10,07 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,11 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM wurde am Markt mit 682,01 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at