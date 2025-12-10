Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Langfristige Investition
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Adobe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 330,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,302 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adobe-Aktie auf 344,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,14 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Adobe betrug jüngst 141,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
