Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Adobe-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Adobe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 330,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,302 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adobe-Aktie auf 344,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,14 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Adobe betrug jüngst 141,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.mehr Nachrichten