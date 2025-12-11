Adobe Aktie

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

Zahlen vorgelegt 11.12.2025 20:03:00

Adobe-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen - Jahresausblick angehoben

Adobe-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen - Jahresausblick angehoben

Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben.

Adobe signalisierte damit, dass sich Investitionen in KI-Funktionen auszahlen. Wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte, soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (November 2026) bei 25,9 bis 26,1 Milliarden US-Dollar liegen. Analysten hatten einen Wert am unteren Ende der Spanne erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 23,3 bis 23,5 Dollar betragen. Auch hier lag die Schätzung am unteren Rand. Für das erste Quartal hat sich der Konzern Umsätze von 6,25 bis 6,3 Milliarden Dollar vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll dann 5,85 bis 5,9 Dollar betragen.

Im vierten Geschäftsquartal (per 28. November) stiegen die Erlöse um zehn Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 1,68 auf 1,86 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,45 Dollar. Die Adobe-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 3,20 Prozent auf 354,12 US-Dollar.

/jha/

SAN JOSE (dpa-AFX)

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

