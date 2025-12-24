Adobe Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94,30 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 106,045 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Adobe-Aktie auf 352,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 372,22 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 37 372,22 USD entspricht einer Performance von +273,72 Prozent.
Insgesamt war Adobe zuletzt 149,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
