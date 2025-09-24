NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Adobe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Adobe-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 467,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,138 Adobe-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 773,58 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 23.09.2025 auf 361,78 USD belief. Damit wäre die Investition 22,64 Prozent weniger wert.

Adobe wurde am Markt mit 153,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at