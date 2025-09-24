Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Performance im Blick
|
24.09.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Adobe-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 467,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,138 Adobe-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 773,58 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 23.09.2025 auf 361,78 USD belief. Damit wäre die Investition 22,64 Prozent weniger wert.
Adobe wurde am Markt mit 153,66 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.mehr Nachrichten
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.09.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
17.09.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
17.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.09.25
|Adobe-Aktie dreht nach optimistischem Ausblick ins Minus (dpa-AFX)
|
12.09.25
|Ausblick: Adobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)