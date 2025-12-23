NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Agilysys eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.12.2020 wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,82 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 239,120 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilysys-Aktie auf 122,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 347,20 USD wert. Mit einer Performance von +193,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Agilysys wurde am Markt mit 3,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at