NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,138 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (23,69 USD), wäre das Investment nun 169,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,09 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at