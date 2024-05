NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Alphabet C (ex Google)-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag 26,32 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Alphabet C (ex Google)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 379,878 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 01.05.2024 62 896,43 USD wert, da der Schlussstand 165,57 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 528,96 Prozent.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at