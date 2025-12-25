NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Americas Car-Mart gewesen.

Am 25.12.2022 wurde das Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 72,08 USD. Bei einem Americas Car-Mart-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,873 Americas Car-Mart-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 365,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,44 Prozent verkleinert.

Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 214,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at