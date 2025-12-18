NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Americas Car-Mart-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Americas Car-Mart-Anteile an diesem Tag bei 52,70 USD. Bei einem Americas Car-Mart-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,898 Americas Car-Mart-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 17.12.2025 51,18 USD wert, da der Schlussstand 26,97 USD betrug. Damit wäre die Investition 48,82 Prozent weniger wert.

Americas Car-Mart wurde am Markt mit 215,35 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at