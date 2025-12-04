Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

Profitables Amtech Systems-Investment? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Amtech Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,13 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 1 402,525 Amtech Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.12.2025 12 286,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,86 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 123,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Amtech Systems Inc. 7,35 -1,34% Amtech Systems Inc.

