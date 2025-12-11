NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amtech Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,62 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,645 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,16 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 10.12.2025 auf 9,34 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,16 Prozent zugenommen.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at