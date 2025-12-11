Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

Amtech Systems-Investment im Blick 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amtech Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,62 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,645 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,16 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 10.12.2025 auf 9,34 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,16 Prozent zugenommen.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Amtech Systems Inc. 9,30 6,90% Amtech Systems Inc.

