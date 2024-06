NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 10 Jahren gekostet

Am 26.06.2014 wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,242 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 5,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,46 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 35,46 USD entspricht einer negativen Performance von 64,54 Prozent.

AngioDynamics wurde am Markt mit 226,37 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at