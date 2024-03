NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AngioDynamics gewesen.

Vor 3 Jahren wurden AngioDynamics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,32 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hat, hat nun 46,904 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AngioDynamics-Papiere wären am 19.03.2024 260,32 USD wert, da der Schlussstand 5,55 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 73,97 Prozent.

Der Marktwert von AngioDynamics betrug jüngst 214,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at