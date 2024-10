NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie gebracht.

Am 16.10.2014 wurde das AngioDynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das AngioDynamics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,877 AngioDynamics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 404,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AngioDynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 262,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at