NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.12.2015 wurde das AXT-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,65 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hat, hat nun 377,358 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 12,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 796,23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 379,62 Prozent vermehrt.

AXT war somit zuletzt am Markt 539,71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at