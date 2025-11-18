NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AXT-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das AXT-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 578,035 AXT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 924,86 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 492,49 Prozent gleich.

Der Marktwert von AXT betrug jüngst 486,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at