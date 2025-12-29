Cathay General Bancorp Aktie

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

Frühe Anlage 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cathay General Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.12.2020 wurde das Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 31,67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,158 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,88 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 26.12.2025 auf 50,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 57,88 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Cathay General Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 3,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

