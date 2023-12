NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Ceragon Networks-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,48 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hat, hat nun 4 032,258 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.12.2023 7 661,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,39 Prozent abgenommen.

Der Ceragon Networks-Wert an der Börse wurde auf 160,51 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at