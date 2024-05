NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Columbia Sportswear-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Columbia Sportswear-Aktie letztlich bei 105,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investierten, hätten nun 94,554 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 15.05.2024 7 903,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,59 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,96 Prozent verringert.

Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at