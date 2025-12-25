Columbia Sportswear Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Columbia Sportswear-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Columbia Sportswear-Papier bei 85,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,640 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 647,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Columbia Sportswear belief sich zuletzt auf 2,98 Mrd. USD.
