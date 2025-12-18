Columbia Sportswear Aktie

Columbia Sportswear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Columbia Sportswear-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 18.12.2024 wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 87,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,141 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 56,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,64 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 64,64 USD, was einer negativen Performance von 35,36 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich jüngst auf 3,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Columbia Sportswear Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Columbia Sportswear Co.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Columbia Sportswear Co. 47,20 -1,26% Columbia Sportswear Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen