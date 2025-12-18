NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr bedeutet

Am 18.12.2024 wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 87,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,141 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 56,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,64 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 64,64 USD, was einer negativen Performance von 35,36 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich jüngst auf 3,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at