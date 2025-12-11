Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

Lukratives Comcast-Investment? 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Comcast-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Comcast-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 283,126 Comcast-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.12.2025 auf 27,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 808,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,91 Prozent.

Alle Comcast-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 97,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Comcast Corp. (Class A) 23,53 1,44% Comcast Corp. (Class A)

