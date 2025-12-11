Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Lukratives Comcast-Investment?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Comcast-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 283,126 Comcast-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.12.2025 auf 27,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 808,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,91 Prozent.
Alle Comcast-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 97,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|23,53
|1,44%