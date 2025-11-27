NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Comcast-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Comcast-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,80 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 3,247 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,28 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 26.11.2025 auf 26,57 USD belief. Mit einer Performance von -13,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Comcast wurde am Markt mit 97,26 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at