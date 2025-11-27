Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Langfristige Anlage
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das Comcast-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,80 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 3,247 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,28 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 26.11.2025 auf 26,57 USD belief. Mit einer Performance von -13,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Comcast wurde am Markt mit 97,26 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)mehr Nachrichten
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)