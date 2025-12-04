Comcast Aktie

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

Profitabler Comcast-Einstieg? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Comcast eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Comcast-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Comcast-Aktie an diesem Tag 42,55 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Comcast-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,502 Comcast-Anteilen. Die gehaltenen Comcast-Anteile wären am 03.12.2025 644,65 USD wert, da der Schlussstand 27,43 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 35,53 Prozent.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 98,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

