NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Compugen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Compugen-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Compugen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,33 USD. Bei einem Compugen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,110 Compugen-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12,90 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 24.11.2025 auf 1,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -87,10 Prozent.

Compugen war somit zuletzt am Markt 143,23 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at