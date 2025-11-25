Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lohnende Compugen-Investition?
|
25.11.2025 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Compugen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Compugen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,33 USD. Bei einem Compugen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,110 Compugen-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12,90 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 24.11.2025 auf 1,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -87,10 Prozent.
Compugen war somit zuletzt am Markt 143,23 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!