Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Rentable Compugen-Investition?
|
09.12.2025 10:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compugen von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Compugen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 134,969 Compugen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 1,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 509,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,91 Prozent verringert.
Compugen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 141,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
