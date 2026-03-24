NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Computer Programs and Systems von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Computer Programs and Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Computer Programs and Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,40 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hat, hat nun 3,289 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (15,38 USD), wäre das Investment nun 50,59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,41 Prozent vermindert.

Alle Computer Programs and Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 230,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at