Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Lukrativer Computer Programs and Systems-Einstieg?
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Computer Programs and Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Computer Programs and Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 50,01 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,996 Computer Programs and Systems-Papiere. Die gehaltenen Computer Programs and Systems-Papiere wären am 05.01.2026 428,31 USD wert, da der Schlussstand 21,42 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -57,17 Prozent.
Alle Computer Programs and Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 313,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
