Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Comtech Telecommunications-Investition 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Comtech Telecommunications gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Comtech Telecommunications-Papier an diesem Tag bei 3,01 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hat, hat nun 3 322,259 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 3,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 232,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich jüngst auf 84,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.mehr Nachrichten