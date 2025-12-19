NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Comtech Telecommunications gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Comtech Telecommunications-Papier an diesem Tag bei 3,01 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hat, hat nun 3 322,259 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 3,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 232,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich jüngst auf 84,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at