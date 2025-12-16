Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lohnender Donegal Group B-Einstieg?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,48 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 54,113 Donegal Group B-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 865,80 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 15.12.2025 auf 16,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,42 Prozent abgenommen.
Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 569,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Donegal Group Inc. (B)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Donegal Group Inc. (B)
|15,67
|-2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.