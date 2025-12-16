NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,48 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 54,113 Donegal Group B-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 865,80 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 15.12.2025 auf 16,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,42 Prozent abgenommen.

Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 569,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at