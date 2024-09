NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ESCO Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,556 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ESCO Technologies-Papiere wären am 05.09.2024 3 168,92 USD wert, da der Schlussstand 115,00 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 216,89 Prozent angezogen.

Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at