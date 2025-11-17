NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen EXACT Sciences-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der EXACT Sciences-Aktie statt. Der Schlusskurs der EXACT Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 9,46 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 105,708 EXACT Sciences-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (67,03 USD), wäre das Investment nun 7 085,62 USD wert. Mit einer Performance von +608,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

EXACT Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at