NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 14.02.2021 wurde die Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,25 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 108,108 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2024 gerechnet (12,70 USD), wäre die Investition nun 1 372,97 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 372,97 USD entspricht einer Performance von +37,30 Prozent.

Geospace Technologies war somit zuletzt am Markt 163,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at