NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Geron eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Geron-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,28 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,860 Geron-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58,77 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 16.12.2025 auf 1,34 USD belief. Das entspricht einem Minus von 41,23 Prozent.

Geron wurde am Markt mit 851,19 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at