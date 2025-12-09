Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Langfristige Investition
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.12.2015 wurden Great Southern Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 47,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,087 Great Southern Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.12.2025 129,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,36 Prozent angezogen.
Great Southern Bancorp war somit zuletzt am Markt 690,31 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
