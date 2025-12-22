NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Harmonic-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Harmonic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Harmonic-Aktie investierten, hätten nun 7,508 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,17 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Anteils am 19.12.2025 auf 9,88 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,83 Prozent.

Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at