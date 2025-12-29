NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Harmonic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Harmonic-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Harmonic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Harmonic-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,220 Harmonic-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.12.2025 759,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,09 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Harmonic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at