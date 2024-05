NASDAQ Composite Index-Wert Harvard Bioscience-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harvard Bioscience von vor 10 Jahren bedeutet

Am 08.05.2014 wurden Harvard Bioscience-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,450 Harvard Bioscience-Aktien. Die gehaltenen Harvard Bioscience-Papiere wären am 07.05.2024 91,69 USD wert, da der Schlussstand 3,75 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -8,31 Prozent.

Harvard Bioscience wurde am Markt mit 170,20 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at