NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heartland Express-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Heartland Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 16,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 595,238 Heartland Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 9,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 488,10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,12 Prozent vermindert.

Am Markt war Heartland Express jüngst 725,96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at