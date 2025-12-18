NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henry Schein-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Henry Schein-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Henry Schein-Aktie bei 80,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Henry Schein-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,240 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 76,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,98 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,02 Prozent verkleinert.

Henry Schein war somit zuletzt am Markt 9,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at