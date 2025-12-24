NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Independent Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,129 Independent Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 33,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,81 Prozent.

Independent Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 700,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at