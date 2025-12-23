Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Langfristige Investition
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Infosys-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Infosys-Papier bei 16,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,277 Infosys-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 154,91 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 22.12.2025 auf 19,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,49 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
