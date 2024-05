NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Infosys eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Infosys-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Infosys-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,407 Infosys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 923,29 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 06.05.2024 auf 16,97 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 923,29 USD entspricht einer negativen Performance von 7,67 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at