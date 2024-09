NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Innodata-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,923 Innodata-Anteilen. Die gehaltenen Innodata-Papiere wären am 13.09.2024 1 207,69 USD wert, da der Schlussstand 15,70 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 1 107,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Innodata bezifferte sich zuletzt auf 455,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at