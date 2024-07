NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem InterDigital-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 96,55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,573 InterDigital-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 043,50 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 01.07.2024 auf 116,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 2,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at